Затор из трамваев образовался на мосту Александра Невского

Причиной остановки стала поврежденная контактная сеть с токоприемником.

Трамваи на мосту Александра Невского остановились из-за технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Причиной остановки стала поврежденная контактная сеть с токоприемником трамвая. Аварийные службы уже работают на месте.

Трамвайное движение временно перенаправлено. Маршрут № 27 возвращается и едет до Перекупного переулка и Малой Охты, трамвай № 39 идет до Малой Охты, № 30 — до станции метро "Новочеркасская".

Ранее мы сообщили о том, что на Школьной улице автобус влетел в автосалон.

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