На Школьной улице автобус влетел в автосалон

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Детали происшествия уточняются.

В ночь на четверг, 18 июля, автобус врезался в фонарный столб и въехал в автосалон Toyota на Школьной улице в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Автобус сначала врезался в фонарный столб, а затем протаранил ворота и въехал в автомобильный салон "Тойота Центр Приморский". Судя по опубликованным видеокадрам, упавший на дорогу столб ограничил проезд к объекту.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Полюстровском проспекте в ДТП серьезно пострадал мотоциклист.

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