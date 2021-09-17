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Станцию "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали на выход из-за подтопления

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Ограничения действовали с 18:26.

В Петербурге выход со станции метрополитена "Площадь Восстания" на Московский вокзал закрывали из-за погодных условий 7 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Судя по видео, опубликованным очевидцами в социальных сетях, станцию подтопило. Ограничения действовали с 18:26.

Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями на станции "Площадь Восстания" выход на Московский вокзал закрыт. Выход пассажиров осуществляется через выход на Лиговский проспект.

Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Станция "Площадь Восстания" заработала в обычном режиме уже в 18:41.

Напомним, в воскресенье теплый сектор атлантического циклона "Делия" принес в Петербург сильный ветер, дожди и грозы. При этом столбики термометров в течение дня показывают +28…+30 градусов.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург life

Теги: гку организатор перевозок, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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