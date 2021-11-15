Воздух в Петербурге 7 июля прогреется до +30 градусов

Также ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами пройдут ливни, возможен град.

В Петербурге 7 июля воздух прогреется до +30 градусов. Об этом в своем tg-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Северная столица попадет в теплый сектор атлантического циклона "Делия", что станет причиной сильного ветра и резкого роста температуры. Однако ближе к вечеру, связанный с этим атмосферным вихрем холодный фронтальный раздел принесет к берегам Невы кратковременные дожди и грозы, местами пройдут ливни, возможен град.

В Петербурге столбики термометров покажут +28…+30 градусов, по Ленобласти +26…+31 градус. Подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 757 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV