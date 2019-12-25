Эксперты прокомментировали ситуацию с блокировкой судов Ормузском проливе
Сегодня, 12:03
Проблемы с падением нефтяного экспорта пока толком даже не начали сказываться, если не считать растущих цен на авиабилеты.

На подходах к Ормузскому проливу в обе стороны застряли около 2000 судов, а проходить удается максимум полутора десяткам в день. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", это можно считать звоночками самого настоящего глобального кризиса. 

Проблемы с падением нефтяного экспорта пока толком даже не начали сказываться, если не считать растущих цен на авиабилеты, подчеркивают авторы поста. Месяц спустя будет уже куда серьезнее – изрядная часть крупных аграрных игроков не сможет отсеяться в нужных объемах, а у тех объемов, что таки удастся обеспечить, будут куда меньше виды на урожай – дефицит удобрений.

Нам в этих условиях можно благодарить Бога, судьбу и самих себя за сохраненную энергетическую и ресурсную обеспеченность, и восстановленную обеспеченность продовольственную. Совсем закрыться от мировых проблем не сможет никто, но одно дело встречать их импортером нефти и продовольствия, другое – поставщиком.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт ИМО

