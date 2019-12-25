Ученые выступают против законопроекта об изменениях границ заповедников

Новый законопроект предполагает возможность изъятия у заповедников и прочих особо охраняемых природных территорий участков земли под строительство в целях обороны и сооружение объектов федерального значения.

Обращение ученых с просьбой скорректировать законопроект, который разрешит изымать земли заповедников – это образец разумной реакции на не самую продуманную идею, которую стоит поправить до начала реализации.Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Возражения сводятся к двум моментам. Критики законопроекта предлагают вынести решение о строительстве оборонных объектов на уровень президента. По объектам федерального значения, в первую очередь, предложено утвердить исчерпывающий список объектов, которые могут строиться на территориях заповедников.

Учитывая, что на сегодняшний день нет четкого определения того, что подпадает под объекты федерального значения, наделить таким статусом (и, соответственно, начать строительство) можно будет фактически любой объект, что явно не будет способствовать работе заповедников. Минприроды, отвечающее со стороны правительства за сопровождение законопроекта, пообещало учесть замечания. Будем надеяться, что так оно и случится. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что контейнеровоз компании CMA CGM прошел через Ормузский пролив.

