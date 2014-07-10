Контейнеровоз компании CMA CGM прошел через Ормузский пролив

Контейнеровоз французской компании CMA CGM прошел через Ормузский пролив – это первый переход через пролив судна из Западной Европы с начала конфликта. Свою принадлежность он не скрывал, а значит, договорился о проходе и заплатил назначенную Ираном таксу. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что, так как подобными делами заведует КСИР, а его Брюссель официально признал террористической организацией, то есть сомнения в том, что эта дерзость бизнеса не была согласована с теми или иными властями в ЕС.

А раз так, то прецедент может иметь продолжение. Что только усилит раздрай в НАТО – вряд ли США, негодующие, что европейцы им не помогают в войне, позитивно оценят факт пополнения иранской казны своими союзниками. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт ИМО