Китайская компания GFL два месяца не может доставить груз из Дубая в Петербург

Клиенты GFL узнали о невозможности доставки контейнеров еще в ноябре прошлого года.

По данным агентства InfraNews, судоходная компания Global Field Line (GFL) уже два месяца не может доставить груз из дубайского порта Джебель-Али в Петербург. Речь идет о нескольких сотнях контейнеров.

Клиенты GFL узнали о невозможности доставки контейнеров еще в ноябре прошлого года. В сообщении говорилось о том, что у компании не получается найти подходящее судно.

В Джебель-Али контейнеры доставили фидерным судами, теперь же компания пытается найти магистральное судно в Петербург. Клиент GFL

За доставку проблемных контейнеров в город на Неве заплатят их получатели. В транспортно-экспедиторской компании "Модуль" (агент линии GFL по стране) отметили, что суда не относятся к GFL. При этом "Модуль" организовала доставку грузов в Петербург на собственных судах.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)