Бастрыкин поручил разобраться с застройкой природной зоны в Сестрорецке

Активисты пишут об изменениях ландшафта.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со строительством жилого дома в природной зоне в Сестрорецке. Несмотря на то, что там запрещено менять рельеф, по сообщением очевидцев, там вырыли котлован глубиной не менее 3 метров. Кроме того, срублены сосны.

По мнению активистов, нужно провести проверку, чтобы выяснить, был ли законным переход земли в частную собственность. Разбираться в этом будет и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марина Парастаева.

Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Работы идут как минимум с мая. Судя по сообщениям в соцсетях, речь идет о Белой горе в Разливе.

Накануне председатель СК поручил повторно возбудить дело о сносе дома Салтыковой.

Фото: ВКонтакте / Сестрорецкий Разлив