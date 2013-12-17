Председатель СК поручил повторно возбудить дело о сносе дома Салтыковой

В СК отметили, что подобные факты подлежат расследованию и правовой оценке.

В среду, 28 сентября, стало известно, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о сносе особняка Салтыковой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что подобные факты подлежат расследованию и правовой оценке. Особняк Салтыковой является объектом культурного наследия. Два года назад особняк решили приспособить к современному использованию. По планам, здание должны были отреставрировать, а внутри построят гостиницу на 44 номера. Стоимость работ оценили в 950 млн рублей.

Ранее председатель СК РФ взял на контроль дело о гибели туристов на Онежском озере. Центральный аппарат ведомства заинтересовался ходом расследования, отметили в пресс-службе СКР. В Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга. Трое смогли спастись, один погиб, еще троих не могли найти.

Фото: Следственный комитет