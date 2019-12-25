В Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы

Председатель совета директоров производственной сферы Александр Курбанов рассказал об итогах деятельности в 2020 году.

Состоялось итоговое заседание совета директоров производственной сферы Выборгского района. В мероприятии принял участие и.о. главы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во многом благодаря конструктивному диалогу, партнерству органов местного самоуправления и совета директоров удается решить не только экономические вопросы в нашем районе, но и находить эффективные пути поддержки и продвижения бизнеса. Валерий Савинов, и.о. главы районной администрации

Председатель совета директоров производственной сферы Александр Курбанов рассказал об итогах деятельности в 2020 году. В прошлом году была проведена работа по вопросам реализации на территории Выборгского района нацпроекта "Производительность труда", программы "Благоустройство МО "Город Выборг", обсуждались изменения в налоговой сфере, проектирование и строительство нового кладбища и др.

Председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова сообщила, что несмотря на все внешние вызовы в прошедшем году оборот организаций всех видов экономической деятельности превысил 208 млрд рублей (на 15% выше показателя 2019 года). Также цифра, характеризующая вклад Выборгского района в валовой региональный продукт, выросла еще на 1,2% и приблизилась к 9%.

Об итогах деятельности своих предприятий в прошедшем году рассказали представители ЗАО "Интернешнл Пейпер", ПАО "ВСЗ" и ООО "Порт Логистик".

Отдельно участники заседания обсудили необходимость вакцинации от COVID-19 среди жителей Выборгского района. По словам главврача ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" Михаила Гуткина, только вакцина поможет избежать серьезных осложнений при заболевании.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО