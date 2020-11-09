В четверг состоялось заседание рабочей группы по развитию веломаршрутов в Выборге

Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов на заседании отметил, что проект строительства велодорожек в черте города уже получил положительное заключение госэкспертизы и согласован с ГИБДД.

В четверг, 25 марта, состоялось заседание рабочей группы по развитию веломаршрутов в Выборге. Участие в нем принял первый заместитель главы администрации Выборгского района Валерий Савинов, представители Федерации велосипедного спорта Ленобласти, ЗакСа, профильных комитетов районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов на заседании отметил, что проект строительства велодорожек в черте города уже получил положительное заключение госэкспертизы и согласован с ГИБДД. Муниципальное образование на данный момент формирует заявку для конкурса на получение областной субсидии на реализацию мероприятий.

В первую очередь рассматривается строительство веломаршрута от железнодорожного вокзала до Смоляного мыса. Для регионального проекта "Вело47" разработан фирменный логотип. В Выборге он будет адаптирован с учетом исторического поселения. Проекты логотипов планируется представить на утверждение муниципальной рабочей комиссии в ближайшее время.

Муниципальные образования Выборгского района также включились в работу. В настоящее время предложения сформированы Рощинским, Полянским, Приморским, Советским, Высоцким, Селезневским, Первомайским, Каменногорским поселениями. На следующем заседании рабочей группы ими будут представлены разработанные концепции веломаршрутов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО