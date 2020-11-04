Выборгский район разрабатывает туристические веломаршруты

К работе по созданию веломаршрутов помимо Выборга присоединились Рощинское, Полянское, Приморское, Советское, Высоцкое, Селезнёвское, Первомайское, Каменногорское поселения.

В Ленинградской области в 2019 году началась работа по развитию велосипедных маршрутов на территории 47 региона. Выборгский район одним из первых присоединился к формированию туристических веломаршрутов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

К работе по созданию веломаршрутов помимо Выборга присоединились Рощинское, Полянское, Приморское, Советское, Высоцкое, Селезнёвское, Первомайское, Каменногорское поселения. В каждом МО в маршруты включаются туристические объекты.

В Советском городском поселении велосипедисты смогут увидеть усадьбы и колодец Нобеля, "Расколотый камень". Каменногорский веломаршрут поможет туристам посетить храм Серафима Саровского, бывшую деревню Лиикола; первый финский аэродром.

В Высоцком поселении велотуристы смогут посмотреть крепость Тронгзунд, а в Первомайском – крепость Кивеннапа.

В Выборге строительство веломаршрута начнётся от входных ворот в парк культуры и отдыха (верхняя площадка у лыжной базы) и пойдет до Смоляного Мыса. Организация велосипедного движения в Выборге предусматривает 5 этапов реализации, которые соединят южную часть города с северными районами.

В выборгском центре ГТО появилось новое спортивное оборудование.

Фото: Piter.tv