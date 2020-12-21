Среди нового оборудования: скамья для выполнения различных упражнений, контактная платформа, спортивные комплексы для подтягиваний и выполнения различных испытаний, тренажеры.

В выборгском центре ГТО появилось новое спортивное оборудование. Обновление стало возможным благодаря призовому месту на Всероссийском фестивале чемпионов ГТО. В состав команды, которая заняла третье место, вошло шесть выборжцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На церемонии передачи спортивного инвентаря, которая прошла в спортзале "Фаворит", присутствовали сотрудники Федерального оператора комплекса ГТО, а также представители регионального оператора и администрации МО "Выборгский район", депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров, Олег Петров и первый российский пилот "Формулы 1" Виталий Петров.

Отрадно, что как в Выборге, так и в Выборгском районе, планомерно обновляются и появляются спортивные объекты. <…> Все это позволяет нашим спортсменам достигать новых высот на самых статусных соревнованиях. Николай Шишкин, замглавы администрации МО "Выборгский район"

Депутат областного ЗакСа Михаил Макаров подчеркнул, что именно благодаря слаженной работе профильных комитетов муниципалитета и региона и, в первую очередь, упорству спортсменов и тренеров, Выборг по праву называют спортивной столицей Ленобласти.

Среди нового оборудования: скамья для выполнения различных упражнений, контактная платформа, спортивные комплексы для подтягиваний и выполнения различных испытаний, тренажеры.

В Выборге пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО