В Выборге пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Основные мероприятия в Выборге пройдут 23 февраля.

В городских и сельских поселениях Выборгского района запланированы мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые из них пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году второй этап XXV районного конкурса патриотической песни "Музыка Отечества!" организован в соцсетях. Подробнее здесь.

Основные мероприятия в Выборге пройдут 23 февраля.

В 12:00 на братском захоронении №33 "4 км Ленинградского шоссе", на мемориале Южного кладбища и у памятника "Танку" состоится торжественное возложение венков и цветов.

Также в 12:00 на Батарейной горе начнется 52-й традиционный зимний квадро-мотокросс..

В 13:00 на площади Выборгских полков начнется торжественный митинг, в котором примут участие военнослужащие, школьники, студенты и жители Выборга. В рамках мероприятия, состоится прохождение войск Выборгского гарнизона, возложение цветов в стеле "Город воинской славы".

В 15:00 во Дворце культуры пройдет концерт творческих коллективов Выборга "Играем общий сбор!". Вход свободный, но количество мест ограничено в связи с эпидемической обстановкой.

И в 19:00 на стадионе "Авангард" будет праздничный фейерверк.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО