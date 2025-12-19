Велосеть Петербурга приближается к 160 километрам

В прошлом году ввели в эксплуатацию три новых участка.

В Петербурге велосеть города приближается к 160 километрам. В прошлом году ввели в эксплуатацию три новых участка: на улице Типанова (1,4 километра), Яхтенной и Планерной улицах (500 метров и 1,1 километра). А на Комендантском проспекте появилась велодорожка протяженностью в 2,5 километра, напомнили в комитете по транспорту 5 февраля.

Так, сегодня функционируют 50 велосипедных маршрутов.

Каждый новый километр городской велоинфраструктуры – это шаг к более экологичному, здоровому и удобному Петербургу. Комитет по транспорту будет и дальше работать над тем, чтобы велосипед становился полноценным, популярным и безопасным видом городского транспорта. Пресс-служба комтранса Петербурга

Фото: Piter.TV