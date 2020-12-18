В Выборге в будущем появится Кемеровская улица

Улица появится в 3-м планировочном микрорайоне Выборга.

В Выборге состоялось очередное заседание общественного совета по топонимике Выборгского района под председательством замглавы районной администрации Андрея Голобородько.

В числе рассматриваемых вопросов – установка мемориальной доски на фасаде здания Политехнического колледжа в Светогорске. Инициаторы хотят увековечить память бывших студентов колледжа Николая Колпачкова и Юрия Серякова, воевавших в Афганистане.

Совет по топонимике поддержал это предложение. Также предложил изготовить окончательные проект, согласовать его и обеспечить поддержку. Анатолий Смольянинов, директор городского информационного центра

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос о присвоении геонимов. Одной из улиц планируют дать название Кемеровская. Дело в том, что в 1944 году в Выборгской наступательной операции участвовали множество жителей Кемеровской области, в том числе Герои Советского Союза.

В той же самой Кемеровской области есть Выборгская улица, Ленинградская, Каменногорская. Анатолий Смольянинов, директор городского информационного центра

Участники заседания рассмотрели заявление от собственников земельных участков в поселке Глубокое с просьбой о переименовании Фермерского проезда.

Был отрезок небольшой дороги, мы данную дорогу сделали самостоятельно. И попросили администрацию переименовать этот участок дороги. Так как у нас там почти все силовики, мы попросили переименовать в честь Андрея Первозванного. Андрей Ткаченко, собственник земельного участка в Глубоком

Поступило повторное обращение от местного отделения общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль России". Просьба касается о выделении участка для памятника ликвидаторам аварии в Чернобыле.

Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов напомнил, что ранее при реконструкции сквера Мужества было принято решение посвятить его всем погибшим при исполнении воинского и служебного долга в мирное время. В ближайшем будущем на одной из гранитных плит разместят список погибших во время чернобыльской катастрофы. Все присутствующие поддержали данное предложение.

Выборгские депутаты приняли изменения в бюджет.

Видео: МГ "Наш город"