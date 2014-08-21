Во время слушаний по делу о теракте в кафе на Университетской набережной стало известно о гибели пострадавшего

Так, показания умершего мужчины, признанного потерпевшим по делу, не могут быть оглашены вместе с показаниями других.

15 ноября ушел из жизни один из пострадавших при теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом стало известно в ходе рассмотрения уголовного дело, которое возбуждено в отношении Дарьи Треповой*, пишет "Петербургский дневник".

В перерыве судебного заседания поступила информация, что потерпевший скончался. Тимур Жидков, председательствующий судья коллегии

Так, показания умершего мужчины, признанного потерпевшим по делу, не могут быть оглашены вместе с показаниями других.

Напомним, что теракт в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года. По данным следствия, в статуэтке, которую подарила Дарья Трепова* Владлену Татарскому, находилось взрывное устройство. Военкор погиб на месте, несколько десятков человек, присутствовавших на встрече, пострадали.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиненная по делу о теракте в Петербурге Дарья Трепова* не прошла проверку на полиграфе.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.