Дочки погибшего участника СВО получат пенсию после вмешательства прокуратуры Петербурга

Девочкам отказали в оформлении пенсии по случаю потери кормильца.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери погибшего участника СВО в интересах ее маленьких внучек. У военнослужащего остались две дочери, которым отказали в оформлении пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в надзорном ведомстве 17 сентября.

После вмешательства прокуратуры ситуация поменялась: сейчас девочкам назначены все причитающиеся выплаты.

Фото: Piter.TV