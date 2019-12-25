  1. Главная
Дочки погибшего участника СВО получат пенсию после вмешательства прокуратуры Петербурга
Сегодня, 10:44
Дочки погибшего участника СВО получат пенсию после вмешательства прокуратуры Петербурга

Девочкам отказали в оформлении пенсии по случаю потери кормильца.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери погибшего участника СВО в интересах ее маленьких внучек. У военнослужащего остались две дочери, которым отказали в оформлении пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в надзорном ведомстве 17 сентября. 

После вмешательства прокуратуры ситуация поменялась: сейчас девочкам назначены все причитающиеся выплаты. 

Фото: Piter.TV 

