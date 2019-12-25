В Петербурге уделят особое внимание защите школ и детских садов от терроризма

Глава города отметил, что на сегодняшний день обстановка в Петербурге остается контролируемой.

В Смольном состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии Санкт‑Петербурга и оперативного штаба.

Глава города отметил, что на сегодняшний день обстановка в Петербурге остается контролируемой. В летний период безопасность в Северной столице была обеспечена на высоком уровне – террористических проявлений, массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве не допущено.

Участники заседания обсудили антитеррористическую защищенность объектов образования и мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения Дня знаний и единого дня голосования.

Глава города отметил, что особое внимание к защищенности детских садов, школ, колледжей и ВУЗов должна быть высокой в течение всего года.

Также на заседании обсуждались вопросы недопущения распространения идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи.

В Красносельском районе 1 сентября детей примут 4 новые школы и 7 детских садов.

Фото: unsplash