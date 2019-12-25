В Петербурге уделят особое внимание защите школ и детских садов от терроризма

В Смольном состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии Санкт‑Петербурга и оперативного штаба.
Глава города отметил, что на сегодняшний день обстановка в Петербурге остается контролируемой. В летний период безопасность в Северной столице была обеспечена на высоком уровне – террористических проявлений, массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве не допущено.
Участники заседания обсудили антитеррористическую защищенность объектов образования и мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения Дня знаний и единого дня голосования.
Глава города отметил, что особое внимание к защищенности детских садов, школ, колледжей и ВУЗов должна быть высокой в течение всего года.
Также на заседании обсуждались вопросы недопущения распространения идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи.
В Красносельском районе 1 сентября детей примут 4 новые школы и 7 детских садов.
Фото: unsplash
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