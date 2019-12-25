В Красносельском районе 1 сентября детей примут 4 новые школы и 7 детских садов

Также на проспекте Героев завершается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену.

Губернатор Санкт-Петербурга провел совещание на территории нового корпуса школы № 509 в ЖК "Огни залива", где обсудил подготовку детских социальных объектов к новому учебному году. Первое здание школы на улице Капитана Грищенко было построено десять лет назад, и теперь район нуждается в дополнительных мощностях, отметил портал "Строительный Петербург".

В сентябре откроется новый корпус, а работы над третьим корпусом завершатся в следующем году. Новые корпуса будут оснащены специализированными кабинетами, спортивными залами и бассейнами. На территории второго здания создадут спортивное ядро для двух школ.

В этом новом учебном году в Красносельском районе откроются 4 новые школы и 7 детских садов.

Также на проспекте Героев завершается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Поликлиника будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг, включая педиатрию, эндокринологию и кардиологию. Готовность объекта составляет 75%, и открытие планируется в первом квартале следующего года.

Фото: Строительный Петербург (архив)