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"Бережливая" детская поликлиника на проспекте Героев откроется в I квартале 2025 года
Сегодня, 14:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Бережливая" детская поликлиника на проспекте Героев откроется в I квартале 2025 года

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Сейчас готовность объекта составляет 75%.

В Красносельском районе на проспекте Героев подходит к завершению строительство детской поликлиники, которая сможет обслуживать 320 пациентов в смену. В здании будет установлена система управления очередью по принципу "бережливого производства", отметил портал "Строительный Петербург".

Сейчас готовность объекта составляет 75%. Ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем и фасадные работы.

Поликлиника предоставит широкий спектр медицинских услуг, включая педиатрию, эндокринологию, кардиологию, хирургию и другие. Здесь также будут организованы отделения рентгено-лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. Кроме того, в поликлинике будут работать прививочный кабинет, кабинет здорового ребенка, а также медико-социальная и неотложная помощь.

Фото: Смольный

Теги: детская поликлиника, проспект героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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