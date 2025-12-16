Прокуратура требует возместить расходы на лекарство для семилетнего петербуржца с инвалидностью

Его мама покупала льготный препарат на свои средства, потратив более 60 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья детей. Было установлено, что семилетний ребенок с инвалидностью по медицинским показаниям нуждается в приеме жизненно важного лекарства. При этом в течение нескольких месяцев ему не выдавали медикамент ему не выдавался, и мама покупала льготный препарат на свои средства, потратив более 60 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 18 июня.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании расходов по приобретению лекарственного препарата и компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники предприятия в Выборге получили 3 млн рублей задолженности по зарплате.

Фото: Piter.TV