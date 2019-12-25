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Прокуратура защищает пожилого петербуржца, который оформил четыре кредита из-за мошенников
Сегодня, 14:43
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Прокуратура защищает пожилого петербуржца, который оформил четыре кредита из-за мошенников

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Ветеран боевых действий лишился 3 млн рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга проверила обращение ветерана боевых действий. Пожилой мужчина остался без 3 млн рублей из-за мошенников, сообщили 10 декабря в надзорном ведомстве. 

Установлено, что в период с ноября 2022 года по февраль 2023-го заявителю звонили незнакомцы, которые убедили его оформить кредиты в целях предотвращения совершения мошеннических действий. 

Пенсионер взял четыре кредита в разных банках на общую сумму порядка 3 млн рублей и перечислил деньги на счет звонивших. Ветеран обратился в полицию, осознав случившееся. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, у потерпевшего в момент событий отмечались "ошибочные смысловое восприятие и оценка ситуации". Это и привело к формированию у него заблуждения "относительно существа природы сделки в момент ее совершения".

Районная прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд о признании кредитных договоров недействительными. Одно из них уже рассмотрели и удовлетворили, а еще три контролирует ведомство. 

Ранее ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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