Прокуратура защищает пожилого петербуржца, который оформил четыре кредита из-за мошенников

Ветеран боевых действий лишился 3 млн рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга проверила обращение ветерана боевых действий. Пожилой мужчина остался без 3 млн рублей из-за мошенников, сообщили 10 декабря в надзорном ведомстве.

Установлено, что в период с ноября 2022 года по февраль 2023-го заявителю звонили незнакомцы, которые убедили его оформить кредиты в целях предотвращения совершения мошеннических действий.

Пенсионер взял четыре кредита в разных банках на общую сумму порядка 3 млн рублей и перечислил деньги на счет звонивших. Ветеран обратился в полицию, осознав случившееся. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, у потерпевшего в момент событий отмечались "ошибочные смысловое восприятие и оценка ситуации". Это и привело к формированию у него заблуждения "относительно существа природы сделки в момент ее совершения".

Районная прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд о признании кредитных договоров недействительными. Одно из них уже рассмотрели и удовлетворили, а еще три контролирует ведомство.

Ранее ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV