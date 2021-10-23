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В Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца
Сегодня, 10:18
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В Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца

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Мужчина обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите граждан. Было установлено, что 53-летний мужчина на основании закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, однако ему отказали, рассказали в надзорном ведомстве 14 июля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании за чернобыльцем права на дополнительный отпуск и об обязании произвести его оплату. Требования удовлетворены в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: в пользу сотрудника, травмированного на петербургском производстве, взыскано 823 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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