В Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца

Мужчина обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите граждан. Было установлено, что 53-летний мужчина на основании закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, однако ему отказали, рассказали в надзорном ведомстве 14 июля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании за чернобыльцем права на дополнительный отпуск и об обязании произвести его оплату. Требования удовлетворены в полном объеме.

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