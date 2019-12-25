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В пользу сотрудника, травмированного на петербургском производстве, взыскано 823 тыс. рублей
Сегодня, 12:46
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В пользу сотрудника, травмированного на петербургском производстве, взыскано 823 тыс. рублей

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Мужчина получил закрытый перелом-вывих предплечий.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. Было установлено, что мужчина, находясь на рабочем месте в цехе на 2-й линии В. О., получил закрытый перелом-вывих предплечий, сообщили в надзорном ведомстве 13 июля. 

Основной причиной несчастного случая стало отсутствие вводного инструктажа о правилах безопасности при работе на электроустановках. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и расходов на лечение. Требования удовлетворены, потерпевшему выплатят 823 тыс. рублей.  

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга семье компенсируют расходы на лекарства для ребенка с инвалидностью. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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