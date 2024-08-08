До конца года в Петербурге откроют 61 "быструю" зарядную станцию для электромобилей

Инвесторам таких проектов предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов.

В Петербурге появились первые в этом году четыре "быстрые" зарядные станции для электромобилей. К концу года в рамках проекта "Электромобиль и водородный автомобиль" планируется открыть 61 объект мощностью 150 кВт. Как сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, инвесторам таких проектов предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Сегодня в Петербурге работают более 260 зарядных станций для электромобилей. Большинство из них "медленные", их мощность составляет 50-100 кВт. На "быстрых" станциях зарядка автомобиля занимает около 20-30 минут. "Электрозарядные хабы" могут обслуживать одновременно до 30 электромобилей.

В Петербурге зарегистрировано более 3,5 тыс. легковых электромобилей. Для них предусмотрены различные льготы, включая бесплатную парковку в центре города и бесплатный проезд по федеральным платным трассам.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю теплоэнергетики проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах Петербурга.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике