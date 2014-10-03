На перехватывающих парковках Петербурга к 2025 году появятся зарядки для электромобилей

На стоянках появятся зарядки мощностью 22 кВт, оборудованные двумя кабелями.

На городских и перехватывающих парковках Петербурга появятся зарядные станции медленного типа для электромобилей. Их установит ГКУ "Городской центр управления парковками", рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга 9 июля.

Планируются подключение электросетей, закупка и установка оборудования, разработка специального программного обеспечения, эксплуатация и обслуживание станций.

Сегодня электрозарядных станций медленного типа в Петербурге крайне мало. Установка их на городских и перехватывающих автостоянках позволит существенно развить эту инфраструктуру в нашем городе. Это также еще один важный шаг на пути сохранения экологии в Северной столице. <…> Зарядки медленного типа – дешевле и удобнее. Жители отдаленных районов смогут заряжать свои автомобили на перехватывающих стоянках ночью или в дневное время, пока они сами на работе, добраться до которой можно на метро. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

На стоянках появятся зарядки мощностью 22 кВт, оборудованные двумя кабелями.

В настоящее время в 12 районах Петербурга работают 32 автостоянки на 3,6 тыс. парковочных мест для размещения транспортных средств.

Ранее на Piter.TV: с начала 2024 года в Петербурге в пять раз выросли продажи электромобилей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга