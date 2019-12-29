Зарядка Дрозденко и чиновников Ленобласти попала на видео

Физкультминутку провели чирлидерши.

Заседание правительства Ленобласти в четверг, 27 февраля, прервали ради физкультминутки. Зарядку для чиновников провели чирлидерши. Видео заседания опубликовано в группе "Администрация Ленинградской области" ВКонтакте.

Подобные физкультминутки в Ленобласти проводят не впервые. В 2019 году с чиновниками зарядку проводили чемпионки по водному полу. В четверг, 27 февраля, правительство рассматривало отчет об итогах Года здорового образа жизни (ЗОЖ).

В прошлом году в Купчино полиция провела зарядку для школьников.

Видео: pdmnews / Telegram