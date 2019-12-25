Зарплатные ожидания жителей Петербурга за год выросли на 17%

Северная столица оказалась на третьем месте по росту.

Эксперты сервиса "Авито Работа" выяснили, что за год зарплатные ожидания петербуржцев увеличились в среднем на 17%, составив 96,3 тыс. рубля в месяц. Об этом 27 ноября стало известно Piter.TV.

Самые высокие ожидания в доходах в РФ зафиксированы у москвичей (128,2 тыс. рублей) и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (102,5 тыс. рублей). Петербург оказался на третьем месте, на четвертом – Ханты-Мансийский автономный округ (81,2 тыс. рублей). Пятерку лидеров замыкает Татарстан с ожиданиями в 80,7 тыс. рублей в месяц.

Если смотреть на профессиональные отрасли, то за последний год большую зарплату ожидают соискатели из сферы автосервисов (+28%). Эти специалисты хотели бы вместо 77,7 тыс. около 99,3 тыс. рублей. В равной степени, на 22% год к году, выросли зарплатные ожидания соискателей в пищевом производстве, у мастеров по ремонту техники и клинеров.

Ранее петербуржцам рассказали, как найти работу на более выгодных условиях.

Фото: Piter.TV