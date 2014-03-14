Жители Петербурга указывают в резюме зарплатные ожидания на 27% выше своего дохода

Порядка 23% респондентов повышают сумму на 10-20%, 17% – на 21-30%.

Аналитики сервиса "Авито Работа" выяснили, что петербуржцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 27% выше своего нынешнего дохода.

По результатам опроса большинство горожан предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 36% делают это всегда, а 37% – иногда. Порядка 23% респондентов повышают сумму на 10-20%, 17% – на 21-30%.

Примерно 16% жителей Петербурга не смогли сравнить, поскольку либо искали первую работу, либо не получали стабильный доход по другим причинам. Больше остальных среди представителей разных профессиональных сфер повышали свои зарплатные ожидания административные работники и сотрудники банков и инвестиций.

Ранее на Piter.TV: больше половины петербуржцев считают свой город дорогим.

Фото: pxhere