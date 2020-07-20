  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Больше половины петербуржцев считают свой город дорогим
Сегодня, 11:31
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Больше половины петербуржцев считают свой город дорогим

0 0

Больше всего кошелек местных жителей облегчают траты на жилье, продукты питания, проезд.

Порядка 53% жителей Петербурга считают свой город дорогим. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. 

В опросе поучаствовали более 10 тыс. россиян. Так, самой дорогой оказалась Москва, за ней следуют Самара, Северная столица, Краснодар и Нижний Новгород. 

По мнению 29% петербуржцев, их город нельзя назвать дорогим. Больше всего кошелек местных жителей облегчают траты на жилье, продукты питания, проезд, услуги и жилищно-коммунальные услуги.

Самой дорогой по-прежнему остается столица РФ (56%). Реже респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (38%). 

Ранее на Piter.TV: за год зарплаты жителей Петербурга выросли на 19%. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петербург, стоимость жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии