Больше половины петербуржцев считают свой город дорогим

Больше всего кошелек местных жителей облегчают траты на жилье, продукты питания, проезд.

Порядка 53% жителей Петербурга считают свой город дорогим. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе поучаствовали более 10 тыс. россиян. Так, самой дорогой оказалась Москва, за ней следуют Самара, Северная столица, Краснодар и Нижний Новгород.

По мнению 29% петербуржцев, их город нельзя назвать дорогим. Больше всего кошелек местных жителей облегчают траты на жилье, продукты питания, проезд, услуги и жилищно-коммунальные услуги.

Самой дорогой по-прежнему остается столица РФ (56%). Реже респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (38%).

Ранее на Piter.TV: за год зарплаты жителей Петербурга выросли на 19%.

Фото: Piter.TV