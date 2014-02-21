Средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель в сфере добычи сырья, достигла 107 тыс. рублей.

В I квартале 2025 года в Петербурге впервые зарплаты в добывающей отрасли обогнали доход нефтяников, выяснили аналитики hh.ru. Несколько лет лидирующие позиции занимала отрасль "Нефть и газ".

Средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель в сфере добычи сырья, достигла 107 тыс. рублей. За год доход увеличился на 8,7 тыс. рублей. Подобную зарплату предлагают компании, занимающиеся инженерно-изыскательскими и гидрогеологическими работами, добычей и обогащением минерального сырья, цветных руд.

Кроме того, отраслями-лидерами по доходу стали металлургическая отрасль (зарплата – более 102,5 тыс. рублей), строительство (свыше 101,7 тыс. рублей) и автобизнес (101,1 тыс. рублей). Абсолютный лидер по росту дохода – лесная промышленность: компании из этой сферы нарастили доход для работников на 23% – до 98,4 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: за год спрос на таксистов в Петербурге увеличился на 12%.

Фото: pxhere