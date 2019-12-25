За год спрос на таксистов в Петербурге увеличился на 12%

А доход водителей превысил 146 тыс. рублей.

В Петербурге за год спрос на таксистов вырос на 12%, их зарплаты увеличились на 27%. К такому выводу пришли аналитики hh.ru в преддверии Дня водителя, стало известно Piter.TV 19 марта.

Так, в основном водители такси требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в ритейл. Наибольший спрос зафиксирован в Москве (более 2,7 тыс. вакансий), Московской области (2,6 тыс. предложений) и Северной столице (2,1 тыс. вакансий). А доход таксистов в Петербурге превысил 146 тыс. рублей.

Чаще в вакансиях для водителей предлагают работу по гибкому графику (+51%). Иногда таксисты могут работать и вахтовым методом: за год количество таких предложений достигло свыше 1 тыс. вакансий.

В городе на Неве уровень конкуренции среди водителей такси – более 10,5 активных резюме. Активность местных соискателей выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в Петербурге искали работу свыше 17,3 тыс. таксистов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Госдуму внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси.

Фото: Piter.TV