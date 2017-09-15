В Госдуму внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси

Законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР.

В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси за передачу заказов водителям без действующего разрешения на деятельность по перевозке пассажиров. Документ появился в электронной базе ведомства.

Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят 30-50 тысяч рублей. Для агрегаторов такси предусмотрено наказание в размере 300-500 тысяч рублей. Законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. За повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: от 70 тысяч до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры.

Фото: Piter.tv