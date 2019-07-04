Зарплаты удаленщиков в Петербурге за год выросли на 44%

Работники городского Центра занятости подчеркивают, что дистанционные формы занятости идеально подходят для родителей с несколькими детьми, инвалидов, пенсионеров и тех, кто предпочитает избегать офисной обстановки.

Количество вакансий с предложением удалённого сотрудничества в Петербурге увеличивается. Портал "Работа России" опубликовал статистику, согласно которой в 2025 году медианная заработная плата для дистанционной занятости возросла на 44%. Данную информацию озвучили в пресс-релизе Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Особенно высокие темпы прироста отмечены в сферах сбыта, снабжения и банковского дела. Если в 2024 году менеджеры по продажам могли рассчитывать на зарплату в диапазоне от 45 до 120 тысяч рублей, то в 2025 году диапазон увеличился до 120–170 тысяч рублей. Средняя зарплата банковских служащих повысилась примерно на 53%, достигнув 100 тысяч рублей. На начало весны 2026 года портал предлагает 244 вакансии с удалённым форматом работы, что составляет небольшую долю от общего числа открытых позиций, превышающих 30 тысяч.

Центр занятости оказывает поддержку потенциальным сотрудникам, помогая определиться с пригодностью дистанционного формата путём анкетирования, консультаций с профессиональными консультантами и разработки индивидуального плана трудоустройства.

Фото: Unsplash (Andrew Neel)