Зарплаты бюджетников Петербурга поднимут на 8% в 2024 году

Доход увеличится у 11 категорий работников "майских" указов.

В 2024 году в Петербурге увеличится заработная плата бюджетников на 8%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября.

Доход поднимут для 11 категорий работников "майских" указов. В их число вошли воспитатели в детских садах, педагоги учреждений дополнительного образования, учителя, преподаватели и мастера СПО и НПО, врачи, средний медицинский персонал, медсестры, социальные работники, преподаватели вузов, научные сотрудники и работники культурных учреждений.

Кроме того, вице-губернатор Валерий Москаленко отметил, что средняя зарплата по итогам 2023 года бюджетников составила около 76 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что стала известна средняя зарплата врачей в Петербурге.

Фото: Piter.TV