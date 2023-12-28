В Петербурге у молодых педагогов увеличатся зарплаты

Зарплаты вырастут на 4 или 5 тыс. рублей.

Депутаты петербургского парламента, в рамках заседания 2 октября, в первом чтении единогласно поддержали инициативу градоначальника о повышении заработной платы молодым педагогам, работающим менее 3 лет в школах, детских садах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Инициатива крайне правильная. Безусловно, поддерживаем. Знаем, какой дефицит кадров сейчас в образовании с учетом возросших темпов ввода новых детских садов и школ. Александр Рассудов, депутат парламента Петербурга

Зарплаты молодых педагогов увеличатся на 4 или 5 тыс. рублей засчет ежемесячных дополнительных выплат и в зависимости от среднего или высшего образования. В настоящее время их сумма составляет 1,5 и 2 тыс. рублей.

Повышение выплат начнется уже в этом году.

Ранее мы рассказывали о том, что зарплаты машиностроителей в Петербурге достигли 126 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV