Зарплаты курьеров в Петербурге подскочили почти на 29 тыс. рублей

Пресс-служба hh.ru поделилась информацией о том, что в Петербурге за прошедший год произошло значительное увеличение зарплат у курьеров, составившее 28,9 тыс. рублей. Теперь средняя зарплата сотрудника доставки в городе равна 146,2 тыс. рублей. Высокая потребность в услугах курьеров привела к появлению около 2,9 тыс. соответствующих вакансий на рынке труда.

Кроме того, сообщалось о повышении зарплат и в других сферах: среди сотрудников-подсобников прибавка составила 14 тыс. рублей, у водителей — 13,8 тыс. рублей, у сотрудников отделов продаж и клиентского обслуживания — 13,2 тыс. рублей, а у упаковщиков и фасовщиков — 12,2 тыс. рублей.

Что касается общего распределения вакансий, то наибольшим спросом пользуются менеджеры, количество вакансий которых насчитывает более 14,2 тыс. с ожидаемой зарплатой около 115,9 тыс. рублей. Второе место по числу вакансий принадлежит продавцам-кассирам и консультантам — свыше 12,4 тыс. предложений с оплатой около 69,2 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров упаковки и комплектовщики — их вакансий больше 5,8 тыс., а средняя зарплата составляет 90,3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV