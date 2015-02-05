В августе в Петербурге сотрудникам детских садов повысят зарплаты

На эти цели из городского бюджета выделят 412 млн рублей.

В Петербурге повысят зарплаты помощникам воспитателей детских садов с 1 августа. Об этом рассказали 11 июня в пресс-службе Смольного.

Соответствующий вопрос обсудил на рабочем совещании глава города с членами правительства Петербурга. Заработок помощников воспитателей вырастет на 16%. С 1 августа 2024 года увеличится расчетный коэффициент, который будет учитывать специфику их работы.

Формально помощники воспитателей не относятся к педагогическим работникам. Но нагрузка у "нянечек" очень большая. Они следят за чистотой, порядком, помогают детям выполнять задания, укладывают спать, кормят, собирают на прогулку. Губернатор Петербурга

Мера коснется более 11 тыс. сотрудников детских садов. На эти цели из городского бюджета выделят 412 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: плату за детские сады отменили в Петербурге.

Фото: Piter.TV