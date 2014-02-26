Самые большие зарплаты водители в сфере логистики получают в Москве и Петербурге

Средняя зарплата в мегаполисах в этой сфере почти на 10 тыс. больше, чем в регионах.

Водители в сфере транспорта и логистики больше всего зарабатывают в Москве и Петербурге. К такому выводу пришли аналитики сервисов "Работа.ру" и "Сберлизинг" в результате исследования, сообщило "ТАСС". Всего было проанализировано 90 тыс. вакансий.

В среднем водители зарабатывают в столицах около 92 тыс. рублей, в то время как в других регионах зарплата достигает 83,5 тыс. рублей.

Упаковщики в сфере транспорта и логистики могут получать в Москве и Петербурге 73,4 тыс. рублей. Комплектовщикам в среднем предлагают 71,9 тыс. рублей. Грузчикам — 58,9 тыс. рублей, кладовщикам — 53,9 тыс. рублей.

Для грузовых перевозок в России чаще всего выбирают "Камаз", "Мерседес Бенц", "Вольво", "МАЗ" и "MAN".

Ранее аналитики назвали среднюю зарплату по Петербургу, которую готовы предложить работодатели.

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