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Самые большие зарплаты водители в сфере логистики получают в Москве и Петербурге
Сегодня, 11:50
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nadezhda_sib

Самые большие зарплаты водители в сфере логистики получают в Москве и Петербурге

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Средняя зарплата в мегаполисах в этой сфере почти на 10 тыс. больше, чем в регионах.

Водители в сфере транспорта и логистики больше всего зарабатывают в Москве и Петербурге. К такому выводу пришли аналитики сервисов "Работа.ру" и "Сберлизинг" в результате исследования, сообщило "ТАСС". Всего было проанализировано 90 тыс. вакансий. 

В среднем водители зарабатывают в столицах около 92 тыс. рублей, в то время как в других регионах зарплата достигает 83,5 тыс. рублей. 

Упаковщики в сфере транспорта и логистики могут получать в Москве и Петербурге 73,4 тыс. рублей. Комплектовщикам в среднем предлагают 71,9 тыс. рублей. Грузчикам — 58,9 тыс. рублей, кладовщикам — 53,9 тыс. рублей. 

Для грузовых перевозок в России чаще всего выбирают "Камаз", "Мерседес Бенц", "Вольво", "МАЗ" и "MAN". 

Ранее аналитики назвали среднюю зарплату по Петербургу, которую готовы предложить работодатели. 

Фото: pixabay.com

Теги: вакансии, водитель, зарплата, логистика, работа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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