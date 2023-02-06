Через 10 лет средняя зарплата в Петербурге может составить около 270 тыс. рублей

Однако не исключено, что уровень бедности увеличится до 4,2% к 2030 году.

Петербургское правительство представило стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. По прогнозам средняя заработная плата может увеличиться более чем в два раза, передает "Бриф24".

Через 10 лет валовый региональный продукт должен быть 31,1 трлн рублей. При этом среднегодовой рост прогнозируют на уровне 3,7% против 5%, заложенных в предыдущей версии документа.

Средний доход будет 268 тыс. рублей, в бюджет поступит 2,9 трлн рублей, инвестиции в основной капитал вырастут до 3,9 трлн рублей. Кроме того, возведут 74 больницы, отремонтируют еще 75, закупят 908 машин скорой помощи и откроют 22 центра активного долголетия.

Однако не исключено, что уровень бедности увеличится до 4,2% к 2030 году.

Фото: pxhere