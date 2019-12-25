Аналитики подсчитали средние зарплаты специалистов техподдержки в Петербурге и Ленобласти

За первую половину 2025 года отечественными компаниями открыто более 38 тысяч позиций для технических специалистов.

Эксперты портала онлайн-вакансий hh.ru проанализировали наиболее активные сферы занятости и уровни компенсаций специалистам технической поддержки в различных регионах России.

За первую половину 2025 года отечественными компаниями открыто более 38 тысяч позиций для технических специалистов. Наибольший интерес проявляют представители IT-отрасли (37% открытых вакансий), банковского сектора (10%) и розничной торговли (8%). Среди регионов лидируют Москва (28% заявок), Санкт-Петербург (9%), Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Новосибирская области и Республика Татарстан (каждый регион обеспечил по 3% спроса).

Средняя медианная зарплата специалистов службы поддержки в среднем по стране составила 60 100 рублей, что превышает показатель прошлого года на 14%. Между тем ожидания самих соискателей остаются выше предложенных сумм и достигают 71 800 рублей (+19% по сравнению с рынком).

Особенно ярко выраженный разрыв между ожидаемыми и предлагаемыми окладами фиксируется в Камчатском крае (разрыв в 29 тысяч рублей), Республике Алтай (23,7 тысячи), Амурской области (20 тысяч), Забайкальском крае (20 тысяч) и Москве (почти 20 тысяч рублей).

Самыми щедрыми предложениями выделяются вакансии в Москве (средняя зарплата 85 300 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области (по 85 тысяч рублей), Московской области (80 300 рублей), Мурманской области (80 тысяч рублей), Ленинградской области (76 100 рублей), Санкт-Петербурге (71 900 рублей) и Камчатском крае (71 тысяча рублей).

Ранее мы сообщили о том, что cредняя зарплата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 115,9 тыс. рублей.

Фото: Unsplash (SEO Galaxy)