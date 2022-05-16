Средняя зарплата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 115,9 тыс. рублей

Вместе с номинальными доходами растет и уровень реальных денежных доходов населения, сохранивший позитивную тенденцию развития.

Глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов проинформировал правительство, что средняя зарплата в городе за январь-май 2025 года достигла отметки в 115,9 тысячи рублей, продемонстрировав увеличение на 12,8%. Вместе с номинальными доходами растет и уровень реальных денежных доходов населения, сохранивший позитивную тенденцию развития.

Так, реальный доход граждан за первый квартал 2025 года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город уверенно удерживает позиции среди лидеров России по вкладам в национальную экономику, демонстрируя стабильность и привлекательность для инвесторов, подчеркнул Зырянов.

Также чиновник выразил уверенность, что до окончания 2025 года реальная заработная плата вырастет дополнительно на 1,5%.

