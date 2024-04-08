  1. Главная
За 5 лет в Петербурге зарплаты IT-специалистов выросли на 37%
Сегодня, 14:59
81
По итогам прошлого года прибавка составила 29,5 тыс. рублей.

В Петербурге за 5 лет значительно выросли зарплаты специалистов, которые работают в сфере IT. Их медианный доход увеличился на 37%, передает spb.aif.ru

По итогам прошлого года прибавка составила 29,5 тыс. рублей. Аналитики популярного сервиса по поиску работы также поделились, что соискатели в среднем ожидают зарплаты в размере 116,7 тыс. рублей. Это на 21,3 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Подобная тенденция наблюдается в Северной столице из-за кадрового голода в отрасли и высокой конкуренции. 

Ранее на Piter.TV: средняя зарплата в Петербурге и Ленобласти выросла в ноябре 2025 года. При этом реальные доходы сократились на 5% по отношению к октябрю. 

Фото: Piter.TV 

Теги: it-специалисты, зарплата
