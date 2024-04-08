За 5 лет в Петербурге зарплаты IT-специалистов выросли на 37%

По итогам прошлого года прибавка составила 29,5 тыс. рублей.

В Петербурге за 5 лет значительно выросли зарплаты специалистов, которые работают в сфере IT. Их медианный доход увеличился на 37%, передает spb.aif.ru.

По итогам прошлого года прибавка составила 29,5 тыс. рублей. Аналитики популярного сервиса по поиску работы также поделились, что соискатели в среднем ожидают зарплаты в размере 116,7 тыс. рублей. Это на 21,3 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Подобная тенденция наблюдается в Северной столице из-за кадрового голода в отрасли и высокой конкуренции.

Фото: Piter.TV