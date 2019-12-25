Средняя зарплата в Петербурге и Ленобласти выросла в ноябре 2025 года

В Северной столице рост наблюдался во многих отраслях, однако реальные доходы сократились на 5% по отношению к октябрю 2025 года вследствие инфляции.

Средняя заработная плата в Петербурге в ноябре 2025 года увеличилась на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 116 764 рубля. Как следует из данных Петростата, в реальном выражении (с учетом инфляции) показатель составил 95,0% к октябрю 2025 года и 103,3% к ноябрю 2024 года.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях:

Добыча полезных ископаемых — 238 512 рублей.

Деятельность водного транспорта — 214 471 рубль.

Деятельность воздушного и космического транспорта — 210 009 рублей.

Финансовая и страховая деятельность — 181 023 рубля.

Научные исследования и разработки — 174 219 рублей.

Деятельность в области информации и связи — 169 091 рубль.

Выше среднегородского уровня также остаются зарплаты в профессиональной, научной и технической деятельности (130 461 рубль), здравоохранении (125 060 рублей), образовании (115 334 рубля), государственном управлении (112 505 рублей) и строительстве (102 811 рублей).

Наиболее низкие значения отмечены в гостиничном бизнесе и общественном питании (70 305 рублей), административной деятельности (71 853 рубля), сфере почтовой и курьерской связи (70 843 рубля), а также в предоставлении прочих услуг (72 659 рублей).

В Ленинградской области средняя заработная плата в ноябре 2025 года составила 92 270 рублей. В реальном выражении показатель равнялся 97,4% к октябрю и 105,2% к ноябрю 2024 года.

Наиболее высокие зарплаты в регионе зафиксированы в следующих отраслях:

Деятельность водного транспорта — 146 065 рублей.

Научные исследования и разработки — 119 120 рублей.

Финансовая и страховая деятельность — 114 469 рублей.

Строительство — 111 489 рублей.

Обрабатывающие производства — 106 732 рубля.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром — 104 656 рублей.

Деятельность в области информации и связи — 115 297 рублей.

Выше среднего по региону также получают работники транспорта и хранения (94 820 рублей), здравоохранения (91 681 рубль), профессиональной и научной деятельности (108 161 рубль). Самые низкие показатели зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите (53 138 рублей), почтовой и курьерской деятельности (51 392 рубля), а также в сфере прочих услуг (55 613 рублей).

Полученные данные свидетельствуют о постепенном росте реальных доходов населения в обоих регионах, несмотря на неравномерность темпов увеличения зарплат в отдельных секторах экономики.

