Средняя зарплата в Петербурге и Ленобласти выросла в ноябре 2025 года

Средняя заработная плата в Петербурге в ноябре 2025 года увеличилась на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 116 764 рубля. Как следует из данных Петростата, в реальном выражении (с учетом инфляции) показатель составил 95,0% к октябрю 2025 года и 103,3% к ноябрю 2024 года.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях:
Добыча полезных ископаемых — 238 512 рублей.
Деятельность водного транспорта — 214 471 рубль.
Деятельность воздушного и космического транспорта — 210 009 рублей.
Финансовая и страховая деятельность — 181 023 рубля.
Научные исследования и разработки — 174 219 рублей.
Деятельность в области информации и связи — 169 091 рубль.
Выше среднегородского уровня также остаются зарплаты в профессиональной, научной и технической деятельности (130 461 рубль), здравоохранении (125 060 рублей), образовании (115 334 рубля), государственном управлении (112 505 рублей) и строительстве (102 811 рублей).
Наиболее низкие значения отмечены в гостиничном бизнесе и общественном питании (70 305 рублей), административной деятельности (71 853 рубля), сфере почтовой и курьерской связи (70 843 рубля), а также в предоставлении прочих услуг (72 659 рублей).
В Ленинградской области средняя заработная плата в ноябре 2025 года составила 92 270 рублей. В реальном выражении показатель равнялся 97,4% к октябрю и 105,2% к ноябрю 2024 года.
Наиболее высокие зарплаты в регионе зафиксированы в следующих отраслях:
Деятельность водного транспорта — 146 065 рублей.
Научные исследования и разработки — 119 120 рублей.
Финансовая и страховая деятельность — 114 469 рублей.
Строительство — 111 489 рублей.
Обрабатывающие производства — 106 732 рубля.
Обеспечение электроэнергией, газом и паром — 104 656 рублей.
Деятельность в области информации и связи — 115 297 рублей.
Выше среднего по региону также получают работники транспорта и хранения (94 820 рублей), здравоохранения (91 681 рубль), профессиональной и научной деятельности (108 161 рубль). Самые низкие показатели зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите (53 138 рублей), почтовой и курьерской деятельности (51 392 рубля), а также в сфере прочих услуг (55 613 рублей).
Полученные данные свидетельствуют о постепенном росте реальных доходов населения в обоих регионах, несмотря на неравномерность темпов увеличения зарплат в отдельных секторах экономики.
