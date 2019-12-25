  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 600 тыс. рублей могут зарабатывать стоматологи в Петербурге
Сегодня, 8:24
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Более 600 тыс. рублей могут зарабатывать стоматологи в Петербурге

0 0

Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, достигла 123 тыс. рублей.

В Петербурге стоматологи могут зарабатывать более 600 тыс. рублей в месяц. Спрос на специалистов вырос на 17% за последний год, выяснили аналитики hh.ru.

Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, достигла 123 тыс. рублей. По сравнению с показателями 2 года назад эта сумма увеличилась на 23% или на 23,1 тыс. рублей. Средний доход стоматолога в Северной столице на 42,6 тыс. рублей больше среднемесячной зарплаты горожанина в начале 2025 года. В целом по РФ средняя зарплата стоматолога находится на уровне 100 тыс. рублей. 

Помимо этого, предлагаемые стоматологам в Петербурге зарплаты отличаются от коллег "по цеху". Специалисты с квалификацией врача за последний год могли рассчитывать на 90 тыс. рублей, то есть на 33,5 тыс. рублей меньше, чем у коллег-дантистов. 

Ранее мы рассказывали о том, что за год зарплаты энергетиков в Петербурге подросли на 15 тыс. рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: зарплата, стоматологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии