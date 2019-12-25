Более 600 тыс. рублей могут зарабатывать стоматологи в Петербурге

Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, достигла 123 тыс. рублей.

В Петербурге стоматологи могут зарабатывать более 600 тыс. рублей в месяц. Спрос на специалистов вырос на 17% за последний год, выяснили аналитики hh.ru.

Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, достигла 123 тыс. рублей. По сравнению с показателями 2 года назад эта сумма увеличилась на 23% или на 23,1 тыс. рублей. Средний доход стоматолога в Северной столице на 42,6 тыс. рублей больше среднемесячной зарплаты горожанина в начале 2025 года. В целом по РФ средняя зарплата стоматолога находится на уровне 100 тыс. рублей.

Помимо этого, предлагаемые стоматологам в Петербурге зарплаты отличаются от коллег "по цеху". Специалисты с квалификацией врача за последний год могли рассчитывать на 90 тыс. рублей, то есть на 33,5 тыс. рублей меньше, чем у коллег-дантистов.

Ранее мы рассказывали о том, что за год зарплаты энергетиков в Петербурге подросли на 15 тыс. рублей.

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