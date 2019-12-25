За год зарплаты энергетиков в Петербурге подросли на 15 тыс. рублей

Максимальная ставка начинается с 141 тысячи рублей (+21,5 тысячи за год).

Аналитическая служба платформы hh.ru провела исследование, посвящённое изменениям спроса на инженеров-энергетиков в различных регионах России, а также уровню предлагаемых зарплат.

За прошедший год количество запросов на инженеров-энергетиков и электриков увеличилось на 12%, достигнув отметки около 54 тысяч. Конкурентоспособность в этой сфере немного возросла: теперь на одно свободное место приходится 6,4 резюме, что на 0,8 пункта больше, чем годом ранее.

Больше всего вакансий для энергетиков открыто в Москве (каждая десятая вакансия страны), Московской области (6,5%), Санкт-Петербурге (5%), Свердловской области (4,6%) и Краснодарском крае (4%). Особенно заметен рост спроса в Республике Адыгея (+87% вакансий), Якутии (+42%) и Новгородской области (+37%). В Петербурге спрос увеличился на 12%, при этом региону не хватает примерно трёх тысяч специалистов.

Наименьшая востребованность в энергетиках отмечается в Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Алтайском крае, Дагестане и Калмыкии, где размещено менее 1% всех вакансий.

Конкурс на получение рабочего места в энергетической отрасли наиболее высок в Магаданской области (29 резюме на одну вакансию), Республике Коми (19,8), Дагестане (18,5), Архангельской области (16,2) и Оренбургской области (14). Наиболее легко трудоустроиться энергетику в Карачаево-Черкесии (соотношение 1:1), Курганской области (2,1), Орловской области (3) и Свердловской области (3,1). В Петербурге конкуренция составляет около девяти претендентов на место, что считается высоким показателем для этой сферы.

Средний уровень заработной платы для энергетиков сейчас составляет 82,7 тысячи рублей, что на 12 тысяч больше, чем годом ранее. В Петербурге средняя зарплата увеличилась на 15 тысяч и достигает 94,9 тысячи рублей, максимальная ставка начинается с 141 тысячи рублей (+21,5 тысячи за год).

Самые высокие зарплаты энергетикам предлагаются в Магаданской области (162,5 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (141,7 тысячи рублей), Амурской области (125,3 тысячи рублей) и Якутии (121,4 тысячи рублей). Среди регионов Северо-Западного федерального округа наибольшая оплата труда предлагается в Санкт-Петербурге (около 95 тысяч рублей).

Ранее мы сообщили о том, что аналитики составили рейтинг самых востребованных профессий в Петербурге.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга (архив)