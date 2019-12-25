Аналитики составили рейтинг самых востребованных профессий в Петербурге

Почти каждая десятая новая вакансия была предназначена для менеджеров по продажам.

Согласно данным портала hh.ru, рейтинг самых популярных профессий в Санкт-Петербурге весной 2025 года возглавил менеджер по продажам.

Почти каждая десятая новая вакансия была предназначена именно для менеджеров по продажам. Рекрутеры сообщают, что работодатели в Петербурге искали более пяти тысяч таких специалистов в течение месяца. Помимо этого, в пятерку лидеров вошли продавцы-консультанты и кассиры (3,3 тысячи вакансий), бухгалтера (2,2 тысячи новых рабочих мест) и врачи-инженеры-повара (по 1,5 тысячи вакансий).

Средний заработок менеджера по продажам в Петербурге составил 109,9 тысяч рублей. Заработок представителей остальных профессий в пятерке оказался ниже — от 61 до 83 тысяч рублей. Врачи оказались одними из немногих, кто смог конкурировать с менеджерами по уровню заработной платы, получая в среднем 100 тысяч рублей.

Рекрутинговый сервис также отметил, что наибольший размер зарплаты предлагали программистам — более 155 тысяч рублей, в то время как самые низкие заработки были зафиксированы у уборщиков (49,6 тысяч рублей) и учителей (60 тысяч рублей).

За последний месяц петербургские работодатели опубликовали более 95 тысяч новых вакансий, увеличив спрос на рабочую силу на 12% с начала года. Наибольшим спросом пользовались специалисты в сфере закупок (+29%). Второе место заняла область спорта, фитнеса и красоты (+27% новых вакансий), третье — маркетинг и PR (+25%). Также на 24% увеличилась необходимость в топ-менеджерах, на 23% — в бухгалтерах и юристах.

Ранее мы сообщили о том, что более половины петербуржцев пользуются нейросетями.

Фото: Piter.TV