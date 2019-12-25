Более половины петербуржцев пользуются нейросетями

Молодежь наиболее активно применяет ИИ во всех аспектах жизни (для личных целей, для учебы и на работе).

Опрос, проведенный сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, показал, что жители Петербурга активно используют искусственный интеллект (ИИ).

Согласно результатам опроса, 52% респондентов уже применяют ИИ: 30% — в личных целях, 17% — на работе, 15% — для образовательных нужд. Интересно отметить, что мужчины используют ИИ чаще женщин (53% против 42%), особенно в личных и учебных делах, тогда как женщины больше полагаются на ИИ в профессиональной деятельности.

Возраст участников также влияет на уровень использования ИИ: 68% петербуржцев младше 35 лет используют эту технологию, 41% — в возрасте от 35 до 45 лет, и лишь 22% — старше 45 лет. Молодежь наиболее активно применяет ИИ во всех аспектах жизни: около половины используют его для личных целей, треть — для учебы, а 3 из 10 — на работе.

Доход также играет роль в активности использования ИИ: среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, только 21% пользуются этой технологией, в то время как среди людей с доходом свыше 100 тысяч рублей этот показатель достигает 56%.

Что касается удовлетворенности качеством выполнения запросов, то 26% пользователей полностью довольны результатами, 57% — скорее довольны, 10% — скорее недовольны, а 7% — совершенно неудовлетворены.

Ранее мы сообщили о том, что более 30% петербуржцев продолжают работать во сне.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")